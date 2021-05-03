被“结婚”束缚的亚洲人，北欧人不抵触未婚生子

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少子老龄化是许多发达国家共同面临的问题。然而，各个国家对“结婚”制度的理解和育儿环境存在巨大差异。日本财团实施的八国女性意识调查显示，中日韩等亚洲国家在结婚制度和生育子女方面的观念非常相似。

最近，日本财团实施了一次关于“少子化”问题的国际意识调查。调查对象为社会福利制度完善的瑞典和丹麦、少子化问题日趋严峻的日本、意大利、韩国、移民人口众多的美国、事实婚姻越来越普遍的法国、过去长期实施独生子女政策的中国等八个国家，分别收到了各国500名女性的回答。

针对“你是否认为你所在的国家生儿育女环境良好”这个问题，回答“不好”的日本受访者比例达到70%，持否定态度的受访者占了绝大多数。意大利受访者的回答情况与日本相近，而给出否定回答的韩国受访者更是超过了80%。

而丹麦和瑞典的受访者中，大约80%都对本国育儿环境持肯定态度，给出否定回答的受访者比例仅为10%左右。

针对“如果要生孩子，是否会以结婚为前提条件？”这个问题，回答“会”的日本受访者比例很高，达到了67%，仅有14%回答“不会”，低于其他国家。回答“说不好”的比例也较高，占到近20%。中韩美三国回答“会”的受访者比例也很高。而回答“不会”的瑞典、法国、丹麦和意大利受访者比例均在80%左右，形成了鲜明对比。

关于“如何看待未婚生子问题”，中日韩等亚洲国家大约60%的受访者表示“有抵触感”，反映出多数人对此持否定态度。而法国、意大利、瑞典和丹麦“有抵触感”的受访者较少，尤其是瑞典，近80%受访者表示“完全没有抵触感”。

标题图片：Pakutaso

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