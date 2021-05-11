欧洲专利申请件数，日本位居全球第三，索尼位居全球企业第八强

欧洲专利申请件数，日本位居全球第三，索尼位居全球企业第八强财经 技术
2020年，尽管新冠疫情在全球蔓延给经济发展蒙上了一层阴影，但技术开发活动并未出现停滞。欧洲专利局共收到180250件专利申请，达到历史第二高水平。按国家排序，日本申请数量位居第三。
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欧洲专利局（EPO）公布的《2020年专利报告》显示，去年全球向EPO提交的专利申请为180250件，同比减少了0.7%，仅次于创历史最高水平的2019年。
其中，日本申请了21841件，同比减少1.1%，仅次于美国和德国，位居第三，占到了申请总数的12.1%。
2020年 各国向EPO申请专利的件数
|国名
|申请件数（同比）
|美国
|44293（▲4.1%）
|德国
|25954（▲3.0%）
|日本
|21841（▲1.1％）
|中国
|13432（9.9%）
|法国
|10554（3.1%）
|韩国
|9106（9.2%）
|瑞士
|8112（▲1.9％）
|荷兰
|6375（▲8.2%）
|英国
|5715（▲6.8%）
|意大利
|4600（2.9%）
出处 : 欧洲专利局
日本申请的技术专利主要是“电气设备、装置、新能源”（2009件）、“运输”（1411件）和“数字沟通”（1375件）。尤其是数字沟通方面的专利，同比增长了10.6%，发展势头良好。
从日本的申请企业来看，索尼连续五年位居第一。2018年，索尼的申请件数排在第11位，2019年和2020年分别排在第九和第八位，排名逐年上升。
向EPO申请专利的日本企业十强
|企业名
|申请件数
|索尼
|1477
|松下
|792
|三菱电机
|647
|佳能
|612
|日立
|582
|东芝
|419
|三菱重工
|381
|丰田汽车
|373
|NTT Docomo
|372
|理光
|362
出处 : 欧洲专利局
向EPO申请专利的全球企业前十强
|企业名
|申请件数
|三星（韩国）
|3276
|华为（中国）
|3113
|LG（韩国）
|2909
|高通（米国）
|1711
|爱立信（瑞典）
|1634
|西门子（德国）
|1625
|博世（德国）
|1597
|索尼
|1477
|飞利浦（荷兰）
|1419
|BASF（德国）
|1305
出处 : 欧洲专利局
标题图片 : PIXTA
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