欧洲专利申请件数，日本位居全球第三，索尼位居全球企业第八强

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2020年，尽管新冠疫情在全球蔓延给经济发展蒙上了一层阴影，但技术开发活动并未出现停滞。欧洲专利局共收到180250件专利申请，达到历史第二高水平。按国家排序，日本申请数量位居第三。

欧洲专利局（EPO）公布的《2020年专利报告》显示，去年全球向EPO提交的专利申请为180250件，同比减少了0.7%，仅次于创历史最高水平的2019年。

其中，日本申请了21841件，同比减少1.1%，仅次于美国和德国，位居第三，占到了申请总数的12.1%。

2020年 各国向EPO申请专利的件数

国名 申请件数（同比） 美国 44293（▲4.1%） 德国 25954（▲3.0%） 日本 21841（▲1.1％） 中国 13432（9.9%） 法国 10554（3.1%） 韩国 9106（9.2%） 瑞士 8112（▲1.9％） 荷兰 6375（▲8.2%） 英国 5715（▲6.8%） 意大利 4600（2.9%）

出处 : 欧洲专利局

日本申请的技术专利主要是“电气设备、装置、新能源”（2009件）、“运输”（1411件）和“数字沟通”（1375件）。尤其是数字沟通方面的专利，同比增长了10.6%，发展势头良好。

从日本的申请企业来看，索尼连续五年位居第一。2018年，索尼的申请件数排在第11位，2019年和2020年分别排在第九和第八位，排名逐年上升。

向EPO申请专利的日本企业十强

企业名 申请件数 索尼 1477 松下 792 三菱电机 647 佳能 612 日立 582 东芝 419 三菱重工 381 丰田汽车 373 NTT Docomo 372 理光 362

出处 : 欧洲专利局

向EPO申请专利的全球企业前十强

企业名 申请件数 三星（韩国） 3276 华为（中国） 3113 LG（韩国） 2909 高通（米国） 1711 爱立信（瑞典） 1634 西门子（德国） 1625 博世（德国） 1597 索尼 1477 飞利浦（荷兰） 1419 BASF（德国） 1305

出处 : 欧洲专利局

标题图片 : PIXTA

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