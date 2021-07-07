在日本需要多少储蓄才能安心退休？

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三四十岁的日本人感觉现在可以自由支配的钱款和储蓄都比发生新冠疫情之前有所增加，但如果仅仅是维持现状，还是对未来感到不安。

SMBC消费金融公司于2月上旬对1000名30至49岁的男女实施了一次网络调查，结果显示，所有受访者平均“每月可以自由支配的钱款为30192日元”。这一数字较发生新冠疫情以前的2019年12月实施的调查增加了3307日元。不过从回答的金额分布情况来看，回答“1万日元以下”的受访者比例达到了30.4%，甚至还有6.4%的受访者回答是“0日元”。

所有受访者平均储蓄额为283万日元，较2019年12月调查时的192万日元增加了91万日元。从各年龄段来看，40至49岁的储蓄额达到364万日元，增加了162万日元之多。

该公司分析认为，带来这些变化的原因，主要是远程办公和居家抗疫使开支有所减少，政府给每人发放了10万日元特殊补贴，另外因对未来感到不安，人们更加倾向于积极存钱。

但受访者们并不满足于现有的储蓄额，有66%的受访者对储蓄状况感到不安，其中又以40至49岁的女性受访者最多，占比高达72.8%。

当被问到“有多少储蓄才可以安心退休”这个问题时，回答“1000万至2000万日元”的受访者最多，占比为25%。所有受访者的平均数值为2550万日元，较2019年12月调查时增加了57万日元。

标题图片 : PIXTA

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