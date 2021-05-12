美容和健康管理费用比主人还高？宠物狗相关支出是猫的2倍以上！

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只要养了宠物，就要24小时开着空调，提供舒适的小窝、可供随时随地使用的好几处厕所，还有根据年龄和健康状况更换的宠物粮食……各种开支无穷无尽。但即便如此，主人还是乐意付出，因为它们是“重要的家人”。

宠物保险企业Anicom损害保险公司的调查显示，2020年一年间，受访者的宠物狗相关开支平均为347104日元，同比增长13.1%；宠物猫为164835日元，同比增长3.9%。两者的相关开支均较上一年有所增加，但两者的差距拉大，花在宠物狗上的钱达到了宠物猫的两倍以上。

该公司采用网络问卷调查的方式，针对购买了自家保险的客户实施了此项调查，共收到3532人的回答。

两者的最大支出项目均为“主粮和零食”，宠物狗为64745日元，宠物猫为42925日元。另外，“受伤或生病的治疗费用”比较突出，宠物狗为60430日元，同比增长34.7%，宠物猫为31848日元，同比增长33.1%，增幅均超过了30%。该公司分析认为，“新冠疫情导致居家办公情况增多，外出时间减少，主人和宠物在家共度的时间变长，或许这帮助主人更容易注意到宠物的微小变化，去宠物医院的次数也相应增多”。

针对“在哪些方面花在宠物身上的钱超过了自己”这个问题，32.9%的受访者选择了美容院，30.8%的受访者选择了医疗费。受访者表示，“自己差不多两三个月剪一次头发，但自己的爱犬每个月都要修剪毛发”“经常接受健康检查，即使是轻度的异常，也不会漫不经心”。



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