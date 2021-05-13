孩子希望从事的职业：女孩向往糕点师，小学男生想当油管播主

孩子希望从事的职业：女孩向往糕点师，小学男生想当油管播主工作劳动 教育 政治外交 社会
小孩调皮捣蛋或者磨人的时候，只要打开油管（YouTube）让他们看看喜欢的视频，立刻就会乖乖安静下来。如今，智能手机已经成为育儿的必备工具。油管播主成为孩子们向往的职业之一，也确实有其道理。
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人力资源服务公司德科（Adecco）以日本全国900名小学和初中男女生为对象实施了一项调查，询问了他们将来希望从事的职业。“糕点师”在小学和初中女生中均是最受欢迎的选择。小学男生的首选是“油管等平台的播主”，初中男生的首选则是“公司职员”。
“公司职员”和“公务员”几乎没有得到任何小学生的支持，却是初中男生希望从事职业的前两名，也是初中女生希望从事职业的第二和第三名，似乎随着年纪的增长，孩子们也会变得更加现实，更加倾向于追求稳定。
“油管播主”“工程师、程序员”“游戏开发员”都进入了小学和初中男生希望从事职业的前十名。因为这一代人从出生之时就生活在智能手机等数字设备的环境中，所以他们喜欢的都是与数字技术亲和度很高的一些职业。
小学女生（%）
|糕点师
|22.0
|老师（大学、高中、初中、小学、幼儿园等）
|10.0
|医生
|7.3
|护士
|6.7
|油管等平台播主
|2.7
|漫画家
|2.7
|钢琴或传统技艺的老师
|2.0
|学者、研究人员
|1.7
|服饰设计师
|1.7
|歌手
|1.7
|公司职员
|1.7
出处 : 德科
初中女生（%）
|糕点师
|18.7
|公司职员
|15.3
|公务员
|12.0
|护士
|10.0
|老师
|9.3
|医生
|4.7
|服饰设计师
|4.7
|空乘
|4.0
|歌手
|4.0
|职业主妇
|4.0
出处 : 德科
小学男生（%）
|油管等平台播主
|8.7
|足球运动员
|7.3
|警察、刑警
|6.7
|巴士、出租车、电车等司机
|6.7
|棒球运动员
|6.0
|工程师、程序员
|4.7
|游戏开发员
|4.7
|学者、研究人员
|4.0
|医生
|3.3
|公务员
|3.3
出处 : 德科
初中男生（%）
|公司职员
|17.3
|公务员
|17.3
|游戏开发员
|15.3
|工程师、程序员
|14.0
|学者、研究人员
|10.0
|油管等平台播主
|9.3
|电竞玩家
|8.7
|医生
|8.0
|足球运动员
|7.3
|企业家
|7.3
出处 : 德科
标题图片 : PIXTA
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