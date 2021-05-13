孩子希望从事的职业：女孩向往糕点师，小学男生想当油管播主

日本信息库

小孩调皮捣蛋或者磨人的时候，只要打开油管（YouTube）让他们看看喜欢的视频，立刻就会乖乖安静下来。如今，智能手机已经成为育儿的必备工具。油管播主成为孩子们向往的职业之一，也确实有其道理。

人力资源服务公司德科（Adecco）以日本全国900名小学和初中男女生为对象实施了一项调查，询问了他们将来希望从事的职业。“糕点师”在小学和初中女生中均是最受欢迎的选择。小学男生的首选是“油管等平台的播主”，初中男生的首选则是“公司职员”。

“公司职员”和“公务员”几乎没有得到任何小学生的支持，却是初中男生希望从事职业的前两名，也是初中女生希望从事职业的第二和第三名，似乎随着年纪的增长，孩子们也会变得更加现实，更加倾向于追求稳定。

“油管播主”“工程师、程序员”“游戏开发员”都进入了小学和初中男生希望从事职业的前十名。因为这一代人从出生之时就生活在智能手机等数字设备的环境中，所以他们喜欢的都是与数字技术亲和度很高的一些职业。

小学女生（%）

糕点师 22.0 老师（大学、高中、初中、小学、幼儿园等） 10.0 医生 7.3 护士 6.7 油管等平台播主 2.7 漫画家 2.7 钢琴或传统技艺的老师 2.0 学者、研究人员 1.7 服饰设计师 1.7 歌手 1.7 公司职员 1.7

出处 : 德科

初中女生（%）

糕点师 18.7 公司职员 15.3 公务员 12.0 护士 10.0 老师 9.3 医生 4.7 服饰设计师 4.7 空乘 4.0 歌手 4.0 职业主妇 4.0

出处 : 德科

小学男生（%）

油管等平台播主 8.7 足球运动员 7.3 警察、刑警 6.7 巴士、出租车、电车等司机 6.7 棒球运动员 6.0 工程师、程序员 4.7 游戏开发员 4.7 学者、研究人员 4.0 医生 3.3 公务员 3.3

出处 : 德科

初中男生（%）

公司职员 17.3 公务员 17.3 游戏开发员 15.3 工程师、程序员 14.0 学者、研究人员 10.0 油管等平台播主 9.3 电竞玩家 8.7 医生 8.0 足球运动员 7.3 企业家 7.3

出处 : 德科

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。