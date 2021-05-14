疫情期间入职的新员工更有朝气？ 不用见上司和前辈，精神压力减轻

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2020年春季正值第一波新冠疫情期间，各家企业纷纷取消了入职典礼，许多公司的在线新人培训结束后，直接采用了远程办公模式。原本以为见不到上司、前辈和一起入职的同事，会觉得寂寞和不踏实……但这些新员工似乎意外地轻松自得。

瑞可利（Recruit）管理解决方案公司（总部位于东京）依据2015年4月至2021年2月期间收集的23000份数据，分析了各年新员工入职后的情绪状况。

根据新员工在工作积极性和负担感方面的自我评价，该公司通过综合判断，按照从好到坏的顺序，将他们的状态分为了“朝气蓬勃”“有活力（需注意）”“茫然困惑”“ 得过且过”“精疲力竭”五个等级。

观察他们参加工作后一年内的状态变化（实施调查的六年平均）可以发现，最初绝大多数人都充满了希望，朝气蓬勃，但半年后，逐渐变得越来越没有活力。

比较各年度的变化情况可以发现，2015年度到2019年度的五年间，状态较好的员工以几乎相同的轨迹在持续减少。但是，2020年度保持良好状态的员工比例却较往年有所提高，陷入“精疲力竭”和“得过且过”状态的人员极少。比较2月份的情况可以看到，“朝气蓬勃”“有活力（需注意）”的比例合计为85.6%，达到历史最高水平。这或许说明“数字原住民”这代人很容易适应在线培训和远程办公，也不会因为职场上的人际关系而感觉身心疲惫，以良好的状态顺利度过了作为新人的第一年。

瑞可利管理解决方案公司分析称，由于和上司及同事见面的机会减少，过去那种职场上的精神疲劳短期内有所减轻，但由于比以往更加缺乏沟通交流，所以也会产生无法充分体会自身成长的负面影响。另外，这样也无法积累线下工作特有的经验，难以与工作上没有直接联系的职场人员建立人际关系。

标题图片 : PIXTA

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