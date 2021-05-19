性别差距，日本在156个国家中排名第120位

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东京奥运及残奥会组织委员会前主席森喜朗抛出歧视女性言论之后，“性别差距（Gender Gap）”成为了近段时间深受关注的一个热词。在日本，男女分工意识根深蒂固，即使教育机会平等，女性往往要承担更多家务和育儿负担，所以能够担任企业高管或政治家，拥有决策权，充分发挥才干的机会一直非常有限。

3月31日，世界经济论坛（WEF）发布《性别差距报告》，日本在156个国家中排名第120位。虽然较2019年12月调查的121位上升了一位，但依然属于落后群体。

报告从“政治”“经济”“教育”“卫生”四个领域，对有关女性地位的各种统计数据进行了分析。将实现了男女平等设为“1”，完全不平等设为“0”，按照这种性别差距指数分别打分，然后进行排名。

在七国集团（G7）中，德国（11位）排名最高，然后依次是法国（16位）、英国（23位）、加拿大（24位）、美国（30位）和意大利（63位），只有日本没有进入前100名。

2021年性别差距排行榜

排名（上年排名） 国家 指数 1（1） 冰岛 0.892 2（3） 芬兰 0.861 3（2） 挪威 0.849 4（6） 新西兰 0.840 5（4） 瑞典 0.823 6（12） 纳米比亚 0.809 7（9） 卢旺达 0.805 8（33） 立陶宛 0.804 9（7） 爱尔兰 0.800 10（18） 瑞士 0.798 11（10） 德国 0.796 14（8） 西班牙 0.788 16（15） 法国 0.784 23（21） 英国 0.775 24（19） 加拿大 0.772 30（53） 美国 0.763 63（76） 意大利 0.721 72（120） 阿联酋 0.716 81（81） 俄罗斯 0.708 102（108） 韩国 0.687 107（106） 中国 0.682 120（121） 日本 0.656

出处 : 世界经济论坛 Global Gender Gap Report 2021

尽管全球各国在政治领域中解决性别差距都相对较弱，但日本众议院的女性比例为9.9%，女性大臣的比例为10.0%，性别差距尤显突出；并且，在过去50年间，一次也没有出现过女性首相，这也影响了日本的排名。

从经济领域看，日本的排名从115位下降到了117位，在男女收入差距和企业高管比例等方面低于世界平均水平。

标题图片 : PIXTA

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