性别差距，日本在156个国家中排名第120位

性别差距，日本在156个国家中排名第120位社会 文化 政治外交
东京奥运及残奥会组织委员会前主席森喜朗抛出歧视女性言论之后，“性别差距（Gender Gap）”成为了近段时间深受关注的一个热词。在日本，男女分工意识根深蒂固，即使教育机会平等，女性往往要承担更多家务和育儿负担，所以能够担任企业高管或政治家，拥有决策权，充分发挥才干的机会一直非常有限。
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3月31日，世界经济论坛（WEF）发布《性别差距报告》，日本在156个国家中排名第120位。虽然较2019年12月调查的121位上升了一位，但依然属于落后群体。
报告从“政治”“经济”“教育”“卫生”四个领域，对有关女性地位的各种统计数据进行了分析。将实现了男女平等设为“1”，完全不平等设为“0”，按照这种性别差距指数分别打分，然后进行排名。
在七国集团（G7）中，德国（11位）排名最高，然后依次是法国（16位）、英国（23位）、加拿大（24位）、美国（30位）和意大利（63位），只有日本没有进入前100名。
2021年性别差距排行榜
|排名（上年排名）
|国家
|指数
|1（1）
|冰岛
|0.892
|2（3）
|芬兰
|0.861
|3（2）
|挪威
|0.849
|4（6）
|新西兰
|0.840
|5（4）
|瑞典
|0.823
|6（12）
|纳米比亚
|0.809
|7（9）
|卢旺达
|0.805
|8（33）
|立陶宛
|0.804
|9（7）
|爱尔兰
|0.800
|10（18）
|瑞士
|0.798
|11（10）
|德国
|0.796
|14（8）
|西班牙
|0.788
|16（15）
|法国
|0.784
|23（21）
|英国
|0.775
|24（19）
|加拿大
|0.772
|30（53）
|美国
|0.763
|63（76）
|意大利
|0.721
|72（120）
|阿联酋
|0.716
|81（81）
|俄罗斯
|0.708
|102（108）
|韩国
|0.687
|107（106）
|中国
|0.682
|120（121）
|日本
|0.656
出处 : 世界经济论坛 Global Gender Gap Report 2021
尽管全球各国在政治领域中解决性别差距都相对较弱，但日本众议院的女性比例为9.9%，女性大臣的比例为10.0%，性别差距尤显突出；并且，在过去50年间，一次也没有出现过女性首相，这也影响了日本的排名。
从经济领域看，日本的排名从115位下降到了117位，在男女收入差距和企业高管比例等方面低于世界平均水平。
标题图片 : PIXTA
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