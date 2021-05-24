即将入职的大学毕业生，半数希望“结婚后保留各自姓氏”

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如果实施“选择性夫妻不同姓”制度，那么夫妻双方就可以自由保留婚前姓氏。最近一次民间调查显示，大约半数准备求职的大学生都希望推行该项制度。

就业与转行信息服务巨头Mynavi公司实施的《现在与将来的生活方式》调查显示，大约半数预定于2022年毕业的大学生和研究生都希望推行“选择性夫妻不同姓”制度。

该公司于2020年11月26日至12月23日期间，通过网站问卷形式实施了此项调查，共计收到3938份有效回答。针对“选择性夫妻不同姓”制度，33.6%的男性和30.5%的女性受访者回答“最好像以前一样，结婚后用同一姓氏”，47.8%的男性和52.8%的女性受访者回答“最好可以自由选择是否同姓”。18.6%的男性和16.8%的女性受访者回答“不好说、不清楚”。

同时，结婚后“希望夫妻都工作”的男性受访者占比为58.9%（同比增加2.4个百分点），女性受访者占比为75.3%（同比增加1.0个百分点），均创下六年前以2016年应届毕业生为对象开始实施调查以来的最高数值。至于希望结婚的年龄，男性受访者平均为28.5岁，女性为27.4岁，与近几年的数据相比没有明显变化。

回答“希望获得育儿休假，积极参与抚养孩子”的男性受访者比例为56.5%（同比增加5.0个百分点），已连续6年增加，女性受访者比例为69.9%（同比减少1.5个百分点），两者的差距在缩小。针对“想要几个孩子”的问题，男性受访者回答的平均值为2.16人（上一年为2.24人），女性为2.09人（上一年为2.10人）。

标题图片：PIXTA

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