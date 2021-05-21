疫情重创餐饮业和服装业

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远程办公期间，用冰箱里的剩饭剩菜凑合一下当午餐，晚上也几乎不出门喝酒，过去用于外出就餐的开销大大减少。餐饮行业因此销售额相应减少，正面临生存困境。

帝国数据库公司的统计显示，截至2021年4月2日下午4点，全国受新冠疫情影响而破产的企业总数达到1257家（依法清算1135家，停业122家）。负债总额为4576.57亿日元，负债不到1亿日元的小规模破产企业为696家（占比为55.4%）；包括日本亚洲航空在内，负债100亿日元以上的大型破产企业有5家（占比为0.4%）。东证主板上市企业方面，成衣销售企业Renown Incorporated已于5月依据《民事再生法》申请了破产保护。

从各个月份来看，2020年12月以后破产企业出现激增，2021年2月单月最多，达到137家。可以认为，在第三波疫情和政府再次发布紧急状态宣言的冲击下，一些企业难以继续维系经营。

从行业来看，“餐饮店”破产企业最多，达210家；其后较多的依次是“建筑工程业”113家，“酒店旅馆”87家，“服装零售”68家。餐饮和服装两个行业中，破产的制造和批发厂家都比较多，可见整个产业链上下游都受到了影响。

从都道府县来看，东京都（293家）和大阪府（130家）分列第一第二位，合计占到了整体的33.7%。

标题图片 : PIXTA

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