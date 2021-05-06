第一次“紧急状态宣言”发布一年后，第4波疫情来袭？

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2020年4月7日，即日本政府发布第一次“紧急状态宣言”的那一天，城市街道瞬时变得一片寂静，充溢着“决不能让感染进一步扩散”的紧张气氛。然而一年后的2021年4月7日，大阪府新增感染人数878人，创下历史新高；东京都新增感染人数555人，是第二次“紧急状态宣言”解除以来最多的一次。而当第4波疫情悄悄来袭日本之时，一年前的紧张感却似乎不见了踪影……

4月7日，大阪府新增新冠病毒感染确诊人数为878人，有史以来连续两天创下新高。在之前的两周里，当地的新增感染人数骤增了4.3倍，虽然已经确保了224张重症病床，但预计使用率马上将超过70%。为此大阪政府召开了疫情对策总部会议，根据其自身的标准宣布进入“医疗紧急状态”。 大阪府知事吉村洋文说：“20至30岁的感染人数几乎处于直线上升的状态”，敦促人们“非必要非紧急，不外出”。

与此同时，东京都4月7日单日确诊感染人数555人，是自第二次“紧急状态宣言”解除以来最多的一次，也是自2月6日以来时隔两个月单日确诊感染人数再次超过500人，可见疫情再次蔓延的趋势愈发明显。东京都知事小池百合子表示，将考虑要求日本政府实施“蔓延防止等重点措施”。

从日本全国、东京都和大阪府的新增感染人数变化图表来看，自2020年4月7日发布第一次紧急状态宣言以来，受感染人数最多的东京都的影响，日本全国的确诊人数也与东京都呈现出类似的变动；而大阪府则与日本全国的变化倾向不同，进入 3月后的增加尤其显著。

标题图片：2021年4月5日，大阪市开始实施“蔓延防止等重点措施”，市政工作人员正在巡视地下商业街的餐饮店（时事社）

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