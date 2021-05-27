看好“后疫情”时代，日本近6成跨国企业对收购持积极态度

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国际会计事务与咨询公司安永（Ernst & Young）实施的调查显示，57%的日本跨国企业经营者对收购企业或业务持积极态度。在新冠疫情导致经营环境剧烈变化的形势下，通过并购（M&A）确保市场、人才和技术，由此求得生存的动作正变得日趋活跃。

许多日本跨国企业经营者对收购持积极态度。在新冠疫情持续蔓延，导致经营环境剧烈变化的背景下，企业似乎希望通过并购确保市场、人才和技术，以求得生存；同时还出现了外资基金提议收购东芝等动向。

3月，安永发布了针对52个国家共计约2400名跨国企业总裁或首席财务官等经营高管所做的事业战略调查结果，日本国内大约有100人做了回答。

调查显示，57%的日本经营高管表示“未来1年内有收购业务的计划”，超过了此前11年（2010至2020年）调查结果的平均值（46%）。这可以解读为许多企业看好后疫情时代需求扩大，正在研究并购问题。

从行业来看，医药与医疗产业、金融、技术、尖端制造业、汽车等行业的收购意愿较为突出。回答“有收购计划”的经营管理人员中，88%表示正在研究并购外国企业的问题。

在新冠危机导致国际航空和酒店住宿等行业受到重创的同时，满足“居家抗疫”需求的数字服务迅速得到了普及。以欧美为主的地区，疫苗接种工作也在稳步推进。基于这种形势，日本国内的经营管理人员中，有62%的人预测“2021至2022年公司收益将恢复至疫情前的水平”。

同时，随着新冠危机的发酵，美国与中国在开发疫苗、人工智能和尖端技术等方面的博弈已变得愈发激烈。88%的日本国内经营管理人员表示，因为地缘政治问题，已经重新审视了战略投资计划和业务布局。

负责分析调查的安永战略咨询公司（EY Strategy and Consulting）董事长梅村秀和指出：“对于许多商业领袖来说，新冠危机带来了重大威胁。他们正在策划必要的投资，以恢复业绩并确保公司的可持续发展。”

标题图片：外资基金提议收购的东芝总公司所在大厦（共同社）

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