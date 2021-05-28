需要照护家人的初中生，占比达到5.7%

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当同班好友们参加社团活动，或者在补习班学习备考的时候，一些所谓的青年护理者(young carer)却不得不每天花费数小时来照顾年幼的弟妹或者身患残疾的家人。第一份关于该群体的现状调查出炉，反映出这些孩子背负的沉重负担。

厚生劳动省实施的首次全国调查显示，5.7%初二学生和4.1%的高二学生是所谓“青年护理者”，平时需要护理或照顾家人，他们平均每天花费4小时用于照顾家人，对学校生活也造成了影响。

关于护理或照顾家人的频次，回答“几乎每天”的受访青年护理者超过45%，回答“每周3到5天”的比例大约为17%。他们当中所有人每天用于照顾家人的时间平均为4小时，还有10%的人高达“7小时以上”。

关于具体需要照顾哪些家人的问题，回答“弟妹”的初二和高二学生最多，占比分别为61.8%和44.8%，然后是“父母”“祖父母”。

在学校生活方面，“需要照顾家人”的学生比其他学生更容易缺勤或经常性地迟到早退。同时，或许是因为护理家人占用了时间，回答“上课时经常打瞌睡”“完不成作业和课题”“不能按时提交书面材料”等选项的占也较为突出。由此可以看出，这些孩子在学校容易陷入孤立境地。

厚生劳动省于2020年12月至2021年2月期间，在全国大约1350所公立初高中随机抽选了合计大约17万名初二和高二学生作为对象，以网络问卷形式实施了此次调查，共计收到13000多份回答。

在个别留言中，还出现了一些令人心酸的声音。比如有的学生说“父母已经分居，父亲不给生活费，不得不帮母亲干些活。迟到和家庭原因缺勤都会反映在学校的操行评分等方面”，还有学生说“需要照顾的家人属于重度智障，不能自理，也不能让其单独在家。能够接收残障人士的设施很少，而且等待入住的人很多，没办法送到护理机构去”。

标题图片 : PIXTA

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