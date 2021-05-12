“国民负担率”连续九年超过40%，老龄化导致社会保障负担不断增加

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日本的国民负担率已达44.3%，简单地说，就是“100万日元收入中，需要缴纳44.3万日元作为税金和社会保险费，可支配收入为55.7万日元”。从2022年度开始，“团块世代”（1947至1949年日本婴儿潮时期出生的群体——译注）将陆续迎来75岁，社会保障费用很可能进一步膨胀。

“国民负担率”指的是税金、健康保险和养老金等社会保障负担在国民收入中所占的比例。虽然国民负担率越高，可自由支配的收入就越少，但也不能一概而论地说负担率越低越好。

2018年美国国民负担率为31.8%，比日本低了10%以上。因为美国的公共保险仅覆盖老年人和残障人士，社会保障负担较小。日本虽然负担率较高，但一旦生病或受伤，任何人都可以非常方便地就医。同时，在属于高福利社会的欧洲，许多国家的负担率甚至比日本还高。

2021年度国民负担率预计为44.3%，同比下降1.8个百分点，自2013年度以来，连续九年超过40%，相较于1970年的24.3%，上升了多达20个百分点。其中，税金负担和社会保障负担分别占了6.5个和13.5个百分点，真实地反映出了社会老龄化造成保险费用等负担增大的现状。

如果将财政赤字考虑在内，那么2021年度潜在国民负担率预计为56.5%，同比下降10个百分点。之所以减少，是因为2020年度政府大量增发了用于防控新冠疫情的国债，导致了财政赤字扩大。而在疫情迟迟得不到控制的情况下，要求2021年度继续编制补充预算案的呼声也时有所闻。

进入2025年度后，人口占比庞大的“团块世代”将达到75岁以上，预计医疗和看护需求会进一步升高。如果作为分母的国民收入的增长，高于税金和社会保障负担的增加，那就无需担忧负担率上升，但恐怕现实情况不容我们如此乐观。

标题图片 :PIXTA

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