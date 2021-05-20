国家公务员报考人数创新低，官员丑闻、长时间劳动等问题让人敬而远之？

日本信息库

如今，向往“走出最高学府后成为职业官僚，参与制定国家政策”的精英形象似乎已经过时。

俗称“职业官僚（国家公务员）”的中央政府部门综合职务（研究生和本科学历）2021年度录取考试报名人数为14310人，同比减少14.5%。这是自2012年度现行考试制度采用以来，报考人数最少的一年，已经连续五年减少。女性报考人数为5772人，占比为40.3%，首次超过了40%。

据分析，媒体频频曝出官员丑闻，以及打着“劳动方式改革”旗号却没有得到改善的工作环境等因素给人们造成消极印象，进而导致了报考人数的减少。

内阁人事局在2020年10月和11月期间，对中央政府部门国家公务员的加班时间进行了调查，发现超过30%的20至29岁综合职务人员加班时间超过了被称作“过劳死”红线的每月80小时。规制改革担当大臣河野太郎在1月举行的记者会上表示，“将全数记录他们的加班时间，严格按照规定全额支付加班补贴”。过去那种免费加班成为常态的工作环境似乎刚刚开始出现一些改善的迹象。

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。