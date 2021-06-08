爱吃鸡蛋的日本人，一年人均消费292个

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生吃、煮着吃、煎着吃，无论怎么做都好吃的鸡蛋是早餐的经典食材。而且它的价格几乎全年不变，因而长年来一直被称作“物价优等生”。为什么鸡蛋能在半个世纪的时间里收获如此优秀的成绩呢？

一人年均消费292个鸡蛋

即使并非特意吃鸡蛋，但是面包、面食、副食品等各种加工品里都会用到鸡蛋，所以日本人全年消费的鸡蛋数量出乎意料地多。农林水产省的统计数据显示，2019年日本国民的人均消费量为17.5公斤。按照中号鸡蛋（约60克）换算，相当于一年里人均吃掉了292个。1960年人均大约食用105个，意味着60年间增加了2.8倍。除了鸡蛋拌饭和寿喜烧等生食习惯外，日本人还非常喜欢煎鸡蛋卷和鸡蛋鸡肉盖饭等大量使用鸡蛋的食品。鸡蛋易于烹饪，营养价值高，已经成为餐桌上不可或缺的国民美食。

半个世纪始终保持优等生地位

消费量不断增长的另一个原因是价格低廉。即便同为生鲜食品，蔬菜和水果会因为受到天气或是自身长势的影响而出现价格波动，但鸡蛋价格始终比较稳定。不仅如此，更重要的是超市一年到头都有特卖，有时1盒（10个装）还不到100日元。

回溯50年前，对比鸡蛋和食品整体的物价变动来看，如果将1970年的价格水平设为100，食品整体的物价在2020年时升至了1970年的3.5倍。相对于此，鸡蛋始终维持在1.6倍以下，也就是不到整体涨幅的一半，客观数字证明了它确实是物价优等生。

鸡蛋在半个世纪中一直保持价格稳定，对消费者而言可谓难能可贵。不过，由于鸡是自然生物，产蛋量夏季和冬季减少，春季和秋季增多。人们的消费也会随着季节变化波动，冬季人们爱吃关东煮和寿喜烧，12月是圣诞蛋糕的销售旺季，鸡蛋需求会瞬间陡增，而夏季又会出现回落。尽管如此，店面销售价格还是全年都保持稳定。

不过，批发价格反映供求关系，各个季节都会有所变化。夏季，生产和消费双双走低，价格会比较低迷；但从秋季开始，主打“赏月（形似月亮的荷包蛋——译注）”题材的连锁汉堡店和便利店的三明治等季节性商品走俏，价格会随之上涨；12月由于圣诞蛋糕和过年食品的需求，鸡蛋价格也会达到一个高点。另一方面，受到年末年初新年假期之前提前采购的影响，常会导致1月鸡蛋价格下跌。

规模化经营转型，谋求生存

因此，每当价格走低，蛋鸡农场就会减少养鸡数量，等价格走高，则会增加数量，价格随着出货量增减而波动，周而复始。1979年的产蛋母鸡（成年母鸡）饲养数量为1.24亿只，2019年为1.42亿只，仅有略微增长。然而，由于无人接班和饲料成本高涨等原因，选择不再养鸡的农户越来越多，1973年共有24.7万户养鸡农户，2019年已经锐减至百分之一以下，仅剩2120户。另一方面，户均成年母鸡饲养量持续增长，1979年户均饲养501只，20年后的1999年增至28200只，又一个20年后的2019年更是猛增到了66900只。农场纷纷采取各种措施，比如改养多产蛋鸡、削减生产和流通成本、修建无人看管自动养殖鸡舍等等，只有那些能够实现企业式规模化经营的农场才能得以生存下来。

农林水产省的数据显示，2019年在水田、旱地耕作、果树等13种农业经营体中，只有蛋鸡养殖出现了亏损。这凸显出其经营状况的艰难。

新冠和禽流感，导致价格异常波动

2020年，新冠疫情带动了居家抗疫消费需求，家庭鸡蛋消费激增，4月的标准交易价格同比大幅上涨。但之后政府发布紧急状态宣言，导致业务加工用需求锐减，5月价格出现回落。由于标准交易价格已经低于稳定基准价格，所以日本养鸡协会主动调整生产规模，以稳定价格。

受去年以来多次发生禽流感疫情的影响，鸡蛋供应量减少，鸡蛋价格在2021年4月创下了过去五年的最高点。

日本的粮食自给率仅为38%（以卡路里标准计算），而鸡蛋的国产率高达96%。正因为新鲜卫生，所以可以直接用来做蛋拌饭吃。祈愿我们永远都能吃到这种安全放心的国民美食。

标题图片：PIXTA

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