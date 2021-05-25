远程办公普及率难破两成，原因何在？

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尽管日本各地方政府的领导人都纷纷呼吁“积极采用远程办公方式”，以阻止疫情蔓延，但去年7月以来，只有20%左右的上班族采用远程办公。原因何在？

公益财团法人日本生产率本部自2020年5月开始针对新冠疫情下的工作方式和工作意识定期实施的调查显示，远程办公实施率始终难以逾越20%的关口。

在最近一次调查（2021年4月12至13日）中，远程办公实施率为19.2%，相较于1月调查的22.0%下降了2.8个百分点。第一次紧急状态宣言发布后的2020年5月，远程办公实施率一度超过了30%，但自2020年7月的调查以来，始终徘徊于20%左右的低位。

2021年4月的调查显示，宫城县、大阪府、兵库县三个府县虽然采取了“防控疫情重点措施”，但在大阪和兵库上班的人员远程办公实施率仅为18.4%，和2021年1月、2020年10月调查时的数据几乎持平。尽管中央政府和地方自治体首长呼吁“积极推行远程办公，以阻止新冠疫情蔓延”，但众多企业和上班族似乎没怎么听进去。

每周超过半数时间采用远程办公的人员占比为51.2%（出勤“0天”“1到2天”的合计），较1月调查时的55.0%有所减少。每周工作日都在远程办公的人员比例，以实施率（19.2%）×周均出勤天数0日比率（18.5%）计算，仅占所有上班人员的3.6%。

针对远程办公存在的问题，从多选回答的结果来看，大约40%的受访者认为通信环境、办公桌、照明等物理环境，这些居家办公设备投资是一个需要考虑的课题。另外，作为劳务上的问题，可以看出许多人担心在远程办公情况下，自己的工作能否得到恰当、公正的评价。

标题图片：PIXTA

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