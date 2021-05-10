家庭开支调查：疫情之下的在外饮酒消费锐减

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远程办公模式普及之后，人们觉得和家人围坐在餐桌边干杯喝酒也不错。但和同事在公司重聚之际，小酌几杯，则更容易涌现灵感妙计，或是建立更广的人脉。疫情之下，除了餐饮店内酒类消费锐减一半以外，人们失去的可能是更加重要的东西。

4月23日，政府决定依据《特别措施法》，针对新冠疫情持续蔓延的东京、大阪、京都和兵库等四个都府县发布紧急状态宣言。时间为4月25日至5月11日，共计17天。在此期间，将要求提供酒类的餐饮店停业。

总务省发布的《家庭开支调查（2人以上家庭）》显示，新冠疫情蔓延导致国内酒类消费明显呈现减少状态。尤其是第一次发布紧急状态宣言的2020年4月，同比降幅高达17.1%。

由于政府要求民众避免非必要非紧急外出，“居家饮酒”情况增多，所以2020年家庭酒类消费呈现同比正增长。另一方面，由于政府发布紧急状态宣言和采取防控疫情重点措施，餐饮店营业时间和提供酒类时间受限，餐饮店内消费全年减少了52.7%。有些月份的同比降幅甚至高达80%到90%。

发布第三次紧急状态宣言，将持续对重要消费地区东京和大阪的各家提供酒类的餐饮店带来重大影响。祈愿我们能在短时间内集中控制住疫情，早日恢复正常生活，毫无顾虑地开怀畅饮！

标题图片：位于虎门的烟熏食品餐吧“IBUS”（Pakutaso）

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