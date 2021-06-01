2020年末日本黑帮组织“暴力团”势力减至历史新低

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1991年时，日本黑帮组织暴力团的势力规模多达9万人，由于经济低迷、警察加强打击、地区性排除运动的展开等原因，30年后的今天，其人数已经降至三分之一以下。

日本警察厅的统计显示，截至2020年末，日本全国暴力团成员和准成员人数为25900人，同比减少了2300人，已连续16年减少，创下自有统计的1958年以来的最低水平。

主要黑帮势力，按照成员和准成员的人数规模来看，最大组织为第六代山口组，有8200人（占整体的31.7%），同比减少400人；然后依次是住吉会4200人（16.2%），同比减少300人；稻川会3300人（12.7%），同比减少100人；2015年从山口组分裂出来的神户山口组2500人（9.7%），同比减少500人；从神户山口组分裂出来的绊会490人（1.9%），同比减少120人。这五个组织合计共有18600人，占到了整体黑社会的71.8%。

2020年末主要暴力团体的势力

团体名 成员 准成员 第六代山口组 3800 4400 神户山口组 1200 1300 绊会（旧名：任侠山口组） 230 260 住吉会 2600 1600 稻川会 2000 1300

编辑部依据警察厅数据制作

虽然近年来暴力团势力整体趋弱，但分裂之后的山口组和神户山口组始终冲突不断，去年一年内共发生了九起被认为源于两者矛盾的暴力事件。日本警察厅判断，上述两个团体从处于对立状态的2016年3月7日至2020年末，共计发生了82起此类事件，其中67起事件中，共有259名黑帮成员被逮捕。

2020年5月，山口组相关组织头目在冈山市街道上枪击神户山口组相关组织头目致其受伤，11月，山口组相关组织头目等人在兵库县尼崎市街道上枪击神户山口组头目致其受伤，等等，全国各地相继发生了多起使用手枪和刀具的暴力冲突事件。

2020年内被逮捕的黑帮人员为13189人，同比减少1092人。其中因违反《兴奋剂取缔法》而被捕的人最多，达3510人，然后依次是伤害罪1629人、诈骗罪1249人、盗窃罪1157人、施暴罪829人，因杀人而被捕的共有97人。

标题图片：兵库县警察在山口组总部入口处张贴“特定抗争指定暴力团体”标志，2020年1月7日，神户市滩区（时事社）

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