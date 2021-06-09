癌症10年生存率达59.4%

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随着诊断和治疗方法的进步，癌症生存率正在稳步提高。国立癌症研究中心首次公布了针对大约24万人实施的10年生存率大规模调查结果。

国立癌症研究中心发布消息称，在2008年被诊断患有癌症的患者，10年后的生存率为59.4%。这是以全国240家专门医疗机构的237892名患者为对象，排除非癌症死因的影响后计算得出的数据。上一次调查（2004至2007年期间接受诊断的94000名患者）时的生存率为58.3%，但由于调查规模不同，无法单纯地加以比较。

从各类主要癌症来看，前列腺癌的10年生存率最高，为98.7%，乳腺癌为87.5%，子宫癌为83.0%。胰腺癌最低，仅为6.5%。

另一方面，2012至2013年期间，在全国共计413家医疗机构接受过诊断的826380名患者，整体5年生存率为67.3%。

从各个临床分期（1期为早期，数字越大病情越重）的10年生存率，可以看出早期发现和早期治疗的重要性。比如，4期胃癌的10年生存率仅为6.9%，但1期的生存率高达90.9%。

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