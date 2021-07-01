日本总人口中，儿童占比11.9%，连续40年减少

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1989年，报纸上以特大版面刊登消息，惊呼总和生育率跌至战后最低的1.57。如今回想起来，那只不过是一个序章。据悉，儿童数量已经连续40年减少。到底如何才能维持这个国家的活力？

日本总务省每年都在5月5日日本的儿童节当天，公布15岁以下儿童的推算人口数据。今年（截至4月1日）的数据显示，儿童人口为1493万人，较上一年减少了19万人，自1982年以来已经连续40年减少。创下有可比数据的1950年以来的历史最低值。其中，男童765万人，女童728万人。儿童在总人口中的占比为11.9%，同比下降0.1个百分点，自1975年以来已连续47年下降。1995年以后，65岁以上人口的占比始终高过儿童。

2019年版《联合国人口统计年鉴》显示，人口在4000万以上33个国家中，日本的儿童占比最低。其次是韩国（12.2%）、意大利（13.3%）和德国（13.61%）。

按三岁一个年龄段划分，12至14岁的人数最多，为324万人，9至11岁为314万人，6至8岁为298万人，3至5岁为292万人，0至2岁为265万人，年龄段越低，人数越少。此外，由于新冠疫情蔓延，人们压抑生育意愿，预计2021年的出生人数将会大幅下滑，可能少子化趋势将会进一步加速。

日本政府正在研究创设“儿童厅”，以便统筹开展少子化对策和育儿支援政策等相关行政事务。针对多年来已经固化的低出生率，历届政府都未能拿出行之有效的办法，“儿童厅”之举到底能否实现逆转呢？

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