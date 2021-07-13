日本每四个人中一人在求职中遭到性骚扰

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“找一份好工作，为社会发光发热”“努力奋斗，争取有一天当上社长”——据说抱着这些梦想和雄心开展求职活动的学生平均每四人中就有一人遭受过性骚扰。这些年轻人肩负着社会的未来，伤害他们的感情能有什么好处？成年人应该有成年人的样子！

厚生劳动省的一份调查显示，参加过求职或实习活动的学生平均每四人中就有一人遭受过相关企业员工的性骚扰。受害男性和女性比例几乎持平，分别为26.0%和25.1%。无论男女，研究生的受害比例都相对较高。

关于受到骚扰的内容，回答“讲黄色笑话”（40.4%）的受访者最多，然后依次是“纠缠邀请吃饭或约会”（27.5%）和“询问个人隐私”（23.6%）。女性受害者中，受到“讲黄色笑话”骚扰的比例尤为突出。

关于遭受性骚扰的场合，回答“参加实习的时候”（34.1%）的受访者比例最高，其次是“参加企业说明会和研讨会的时候”（27.8%）。

关于加害者身份，回答最多的是“实习过程中结识的企业员工”（32.9%），另外，“录用面试负责人”（25.5%）和“求职意向企业的高管”（11.0%）等有权决定是否录用的人员伤害学生的情况也不少。

关于性骚扰对身心造成的影响，回答“产生了愤怒、不满和不安等情绪”（44.7%）的受访者比例最高，其次是“参加求职活动的积极性下降”（36.9%）。

此次调查于2020年10月实施，采用网络问卷形式，对象为2017至2019年度毕业的职高生、大专生、大学本科生和研究生共计1000人。选择调查对象时依据学校基本调查等资料划定了各类学校的人数。

标题图片 : PIXTA

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