主动上交驾照，“75至79岁”年龄段最多

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一份民间问卷调查显示，30%的受访者回答身边的家人、亲属或朋友中“有”主动上交驾照的人，且以“75至79岁”这个年龄段最多。

这是由大型租赁停车服务企业“Park24”在2021年2月实施的调查，从2020年2月15日以后成为公司会员，并在近期使用过公司服务的人员中获得了6816份有效回答。回答身边亲朋好友上交驾照时的年龄为“75至79岁”的受访者最多，占比为28%，其次是“80至84岁”（26%）和“70至74岁”（21%）。“60岁以下”的占比为13%。

另外，当受访者被问及自己是否考虑过主动上交驾照时，10%的人表示“考虑过”，90%的人表示“没有考虑过”。从年龄段来看，超过20%的60岁以上受访者表示“考虑过”主动上交。

表示“考虑过”的受访者中，16%的人回答身边“有”主动上交驾照的人，回答身边“没有”的比例仅为8%。可以认为，如果身边有人上交驾照，可能会促使自己考虑上交。

考虑过上交的受访者，在被问到打算何时上交时，回答70岁的人最多，占比为36%，然后依次是75岁（25%）、80岁（14%）、65岁（12%）和60岁（5%）。

标题插图：PIXTA

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