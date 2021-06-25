为防控疫情增发国债，2020年度末政府借款达1216万亿日元

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突如其来的新冠疫情席卷了整个世界。民众普遍期望政府采取经济刺激措施。但如果不能克服疫情影响，切实搞好经济重建，欠下的这些债务就会压到下一代人的肩上。

截至2021年3月末，国债、借款和政府短期融资票据余额共同构成的“政府借款”达到了1216.4634万亿日元。2020年度，为防控新冠疫情，日本政府编制了三次大规模补充预算案，并追加发行了大量国债，所以借款总额比2020年3月末大幅增长了101.9234万亿日元，创下单一年度的最大增幅记录。

按照截至2020年11月1日的日本总人口（约1.23亿人）粗略计算，相当于从新生婴儿到年逾百岁的老人，所有国民人均负债超过987万日元。

在政府借款中占比超过50%的国债余额为1074.1596万亿日元，较一年前增加了865709亿日元。其中，偿还期限在一年以内的短期国债增加了大约49万亿日元。

2021年度预算案仍然计划新发435970亿日元国债，意味着政府借款将会进一步膨胀。

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