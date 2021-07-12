东京以外地区，几乎没有实行远程办公？

日本信息库

大阪和神奈川地区的远程办公率，尽管高于全国平均水平，但也仅有百分之十几。政府倡导的“削减七成出勤人员”的目标似乎并不容易实现。

帝国数据库公司对日本全国23707家企业实施的调查（收到11003家企业的有效回答）显示，远程办公时间在工作总时间中所占的比例（远程办公率）平均只有百分之十几。

面向各类岗位人员实施的远程办公率调查结果显示，“董事”平均为11.2%，“管理岗位”为11.8%，“内勤岗位”为13.4%，“外勤岗位”为12.4%。也就是说，各类岗位的远程办公率都在10%到15%之间。

各类岗位中，回答“远程办公率在70%以上”的受访者比例都只有5%左右。爱知县一家从事软件受托开发业务的企业较好地落实了远程办公，出勤率控制在20%到30%左右，该公司表示“按天发放电费和通信费补贴。针对员工在家无线上网、办公桌椅和显示屏之类的购置费用，会在设定上限金额的前提下发放补贴”，似乎为营造便于远程办公的环境付出了相应的成本。

另一方面，各类岗位中回答远程办公率为“0%（完全没有实施）”的受访者比例均超过了60%。宫城县一家建材批发企业表示，“虽然感觉东京地区远程办公普及率较高，但地方上几乎可以说是完全没有起步”，道出了地方企业的现况。

按都道府县分类，对远程办公率进行平均计算后发现，位居前三名的是东京、大阪和神奈川的各类岗位。可以认为，其主要原因有两点，一是每次紧急状态宣言延期和采取防止疫情蔓延等重点措施，这几个地方政府都会强烈要求推进远程办公；二是许多大企业已经建立了完善的远程办公环境。

不过，大阪和神奈川的整体远程办公率也只有百分之十几。距离作为一种工作方式落地生根，还有很长的路要走。

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。