护理保险费首次突破每月6000日元

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日本是一个长寿社会。虽然长寿，可也有许多烦恼。退休之后本想安度晚年，但个人负担的保险费却一直在上涨……

日本厚生劳动省的统计显示，全国65岁以上老年人交纳的2021至2023年度护理保险费平均为每月6014日元，较2018至2020年度的5869日元上涨了145日元。涨价的主要原因是社会老龄化程度不断加深，利用护理服务的人越来越多，护理服务报酬也有所提高。开始实行护理保险制度的2000至2002年度，全国平均保险费为2911日元，相当于20年间翻了一倍以上。

全国1571个地方政府和跨地区联合体每隔三年调整一次护理保险费纳费标准。在此次调整中，48.6%的地区上调了保费，36.2%维持原样，15.2%下调了保费。保费较高的是东京都青岛村（每月9800日元）、秋田县五城目町（8300日元）、福岛县葛尾村（8200日元）等。较低的是北海道音威子府村和群马县草津町（均为3300日元）、东京都小笠原村（3374日元）等。虽然同是东京附近的小岛，但青岛村居民的全年保费负担比小笠原村高出77000日元之多。

截至2020年末，日本共有3573万名65岁以上老年人。其中667万人（18.7%）被认定需要护理或帮助。此外，有分析认为，从2022年度开始，战后第一次“婴儿潮”期间出生的人将成为“后期老年人（75岁以上）”，护理需求上升，或将导致保费进一步上涨。

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