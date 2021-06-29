软银集团，净利润创下日本企业最高纪录

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软银集团（SBG）发布的2020财年并表决算（国际会计标准）报告显示，集团净利润达到了49879亿日元。该集团以软件销售和移动电话业务起家，后转型为投资公司，享受到了全球股市上涨的红利。这一业绩超越丰田汽车，创下日本企业财年单年净利润的历史新纪录。

1981年，现任集团董事长兼总经理的孙正义创立了软银集团的前身日本软银。40年后，SBG的2020财年决算报告宣布，集团投资的美国外卖服务商DoorDash和韩国电商巨头Coupang相继上市，促使集团的未实现收益大幅增长。

此前，丰田汽车2017财年创下的24939亿日元，一直是日本企业单个财年净利润的最高纪录。按2020财年的财报来看，SBG的净利润仅次于美国苹果公司（全球第一，约合61905亿日元）和沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美（约合52618亿日元），位居世界第三位，已经跻身国际企业第一梯队。

不过，苹果和谷歌等“GAFA（美国科技界四大巨头）”扩大收益依靠的是创新性的服务和技术，而SBG则一直依赖于投资的初创企业的成长，容易受到股票市场行情的影响。比如上一年，即2019财年的亏损金额就创下了历史最差纪录。

在财报发布会上，针对此次创下的利润纪录，孙正义也坦言“此次有多重‘偶然’因素。从目前的状况而言，并没有多少底气”。同时，由于集团投资的英国金融服务公司“Greensill Capital”破产等原因导致出现损失，他表示“将会谦虚接受投资的失败教训，力争建立非‘赌博式’的、可以持续创造利润的投资机制”。

SBG在财报中指出，后疫情时代的人工智能（AI）领域将是今后的投资重点。旗下基金已经开始投资运用AI的融资判断、视频编辑、流通支持等广泛事业。不过，如果未来通胀忧虑升温，那么市场可能会进入调整局面。SBG的未实现利润也可能泡汤，精选投资项目和风险管理将变得更加重要。

标题图片：软银集团董事长兼总经理孙正义以网络视频发布会方式对财报进行说明（时事社）

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