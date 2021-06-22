2020年度GDP创战后最大降幅，疫情导致个人消费低迷

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日本政府推出旨在刺激市场需求的Go To Campaign补贴计划后，民众纷纷跃跃欲试地打算“去旅行吧！”“吃顿大餐奢侈一把！”，不料新冠疫情卷土重来，又只能重新过上居家抗疫生活。不允许人类享乐的病毒对民众情绪和国民经济都造成了重创。

5月18日，内阁府公布的数据显示，2020年度日本国内生产总值（GDP）同比减少4.6%，已连续两年负增长。下滑幅度超过发生雷曼危机的2008年度（-3.6%），创下有统计的1956年度以来的战后实际最大降幅。

2020年4月，新冠疫情迫使日本政府首次发布紧急状态宣言，此后一年多来，政府多次要求民众“避免非必要非紧急的外出”“避免三密（密集、密闭、密切接触）”。作为内需支柱的个人消费大幅下降了6.0%。受到全球疫情蔓延的影响，外需也遇冷，出口减少了10.4%。

同期公布的2021年第一季度GDP（已做季节调整）估算值实际环比下降1.3%，按年率换算下降5.1%。今年1月，首都圈等地区第二次发布紧急状态宣言，政府要求商户缩短营业时间、民众避免非必要非紧急外出，个人消费低迷。这是时隔三个季度后，再次出现负增长。

4月，政府发布第三次紧急状态宣言，进入5月后宣布延长期限，并扩大了适用对象区域范围。美国疫苗接种工作稳步推开，经济复苏势头明显，而日本的接种进度严重落后，截至5月17日，仅有107万名老年人（对象共约3600万人）接种了至少一剂疫苗，各地也频频曝出预约工作混乱和负责接种的医务人员不足等问题。照此下去，第二季度以后能否复苏也还是一个未知数。

2021年一季度GDP估算值

2021年一季度 2020年四季度 GDP -1.3 2.8 年率换算 -5.1 11.6 个人消费 -1.4 2.2 住房投资 1.1 0.1 设备投资 -1.4 4.3 公共投资 -1.1 1.1 出口 2.3 11.7 进口 4.0 4.8

出处：内阁府

标题图片 : Pakutaso

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