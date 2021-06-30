居家抗疫的消费需求，使“网络”音乐著作权收入超过“广播”财经 音乐 社会
虽然演唱会全面暂停，但人们绝不能忍受没有音乐的生活！近段时间，网络渠道的音乐著作权收入出现猛增。
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日本音乐著作权协会（JASRAC）发布消息称，由于新冠疫情导致各类活动推迟或取消，以及社交、餐饮店纷纷停业、歇业，2020年度音乐著作权收入（使用费）为1126.4亿日元，同比减少了4.3%。从主要类别来看，互联网渠道的“互动式传播”收入同比猛增了48%，达到322亿日元，首次超过了“广播”收入。
随着可在支付固定费用后自由下载音乐的“订阅（subscription）”服务的普及，“互动式播送”从2015年度开始一直处于增长状态。受到新冠疫情影响的2020年度，在居家抗疫消费需求刺激下，订阅和视频下载的使用量增多。演唱会视频下载服务的收入也保持了良好的发展势头。
另一方面，2020年4月首次发布紧急状态宣言后，音乐会和演唱会纷纷被迫取消，受此影响，“演奏”收入同比锐减了36.2%，猛降至153.9亿日元；广播收入减少了3%，为300亿日元。
2021年度，从JASRAC获得著作权使用费分成金额最多的作品，是人气动漫《鬼灭之刃》的主题曲，即LiSA演唱的《红莲花》。
著作权使用费分成金额TOP10（国内作品）
|作品名
|歌手
|1
|红莲花
|LiSA
|2
|Pretender
|Official髭男dism
|3
|Lemon
|米津玄师
|4
|白日
|King Gnu
|5
|君之歌
|岚
|6
|I LOVE…
|Official髭男dism
|7
|鬼灭之刃BGM
|―
|8
|线
|中岛美雪
|9
|宿命
|Official髭男dism
|10
|新世纪福音战士BGM
|―
标题图片 : Pakutaso
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