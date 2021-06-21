受疫情影响，90%以上的婚庆公司收入减少

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新冠疫情导致许多早已订好的婚礼取消或者推迟，婚庆行业正面临生存困境。

帝国数据库（TDB）公司公布的数据显示，在2020年4月至12月期间迎来2020财年决算期的178家婚庆公司中，171家（96.1%）同比收入减少。2019年度时，同比收入减少的企业为51家（28.7%），2020年度市场需求的下滑状况十分突出。可以认为，新冠疫情蔓延导致民众普遍居家抗疫，纷纷推迟或取消婚礼，对婚庆公司造成了严重影响。

调查对象为全国各地2018年度到2020年三个年度收入业已确定的婚庆公司。观察2020年度收入出现同比减少的171家企业的降幅分布（10个区段）可以发现，“降幅在20%到29%之间”的企业最多，占比为53.2%。从年度收入规模（4个区段）来看，不足50亿日元的企业中，90%以上收入减少，可见企业规模越小，收入减少的企业占比越高。

东京都和大阪府等地已经发布第三次紧急状态宣言，新冠疫情的结束遥遥无期。因此，帝国数据库分析认为，对于婚庆行业来说，预计2021年度也将是形势严峻的一年。加上原本就面临少子化和晚婚化等问题，可能会有越来越多的企业业绩恶化、停业或者倒闭。

据说，日本的结婚仪式是近代以后，从20世纪初期开始在平民百姓之间流行起来的。战后，在神社举行的“神前式”婚礼和在教堂举行的“基督教式”婚礼成为主流，婚礼之后接着在会场或酒店举行婚宴的做法逐渐盛行。近年来，抛开宗教色彩，选择在酒店或庭园举行，由列席宾客充当证婚人的“人前式”婚礼，以及在海外举行的“度假式”婚礼也很受欢迎。

举办婚礼的高峰期主要是春季和秋季。现在也有精简仪式和婚宴、压缩预算的“简朴结婚”，以及只办结婚手续不办婚礼的“无仪式结婚”，结婚方式正变得日趋多样化。

标题图片：PIXTA

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