日本的国际研究交流：2019年接纳了13000多名中长期外籍研究人员

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2019年度，日本接纳了13000多名在日连续研究时间超过30天的外籍研究人员。派往海外的日本研究人员绝大部分是30天以下的短期访问，中长期的国际交流往来处于大幅“入超”的状态。

文部科学省发布的2019年版《国际研究交流概况》显示，该年度日本派往海外的中长期研究人员为4178人（同比减少113人），而日本接纳的外籍中长期研究人员为前者3倍以上，达13280人（同比增加108人）。近年来，派遣和接纳人数均没有明显变化，两者始终保持着3倍左右的差距。

该调查每年实施一次，旨在把握日本与其他国家的研究交流状况。派遣和接纳时间在30天以内的定义为短期，超过30天的定义为中长期。此次调查对象为包括国立公立私立大学、大专和独立行政法人等在内的共计908个单位，收到了其中836个单位的有效回答。

包括短期和中长期在内的派遣总人数为158604人，同比减少了18554人，接纳总人数为34678人，同比减少了4646人。可以看出，日本向海外派遣研究人员时，短期研究人员占了绝对多数。文部科学省认为，2019年度下半年（2020年初）爆发的新冠疫情是造成总人数大幅减少的主要原因。

从各个地区来看，日本2019年度派遣中长期研究人员人数最多的地区是欧洲，其次是北美和亚洲。接纳人数最多的是亚洲，其次是欧洲和北美。从各个国家来看，派遣人数最多的依次是美国、英国和德国等，接纳人数最多的依次是中国、美国和韩国等。

接纳和派遣中长期研究人员的人数与国家/地区排名（2019年度）

日本接纳的研究人员 日本派遣的研究人员 1 中国大陆（3306人，24.9%） 美国（1084人，25.9％） 2 美国（1330人，10.0%） 英国（406人，9.7％） 3 韩国（993人，7.5％） 德国（376人，9.0％） 4 印度（572人，4.3％） 法国（223人，5.3％） 5 英国（548人，4.1％） 澳大利亚（159人，3.8%） 6 法国（544人，4.1％） 加拿大（149人，3.6％） 7 德国（437人，3.3%） 瑞士（145人，3.5％） 8 中国台湾（355人，2.7%） 中国大陆（120人，2.9％） 9 越南（340人，2.6％） 意大利（102人，2.4％） 10 印度尼西亚（313人，2.4%） 西班牙（84人，2.0％） 11 泰国（306人，2.3%） 泰国（73人，1.7％） 12 埃及（289人，2.2％） 荷兰（72人，1.7％） 13 澳大利亚（226人，1.7％） 韓国（66人，1.6％） 14 加拿大（220人，1.7%） 奥地利（53人，1.3％） 15 意大利（202人，1.5%） 越南（49人，1.2％） 16 孟加拉（189人，1.4%） 印度尼西亚（47人，1.1%） 17 西班牙（164人，1.2％） 中国台湾（44人，1.1％） 18 俄罗斯（147人，1.1％） 新加坡（43人，1.0％） 19 马来西亚（144人，1.1％） 菲律宾（41人，1.0％） 20 菲律宾（115人，0.9％） 印度（39人，0.9％）

文部科学省调查数据（括号内数字为人数和占比）

标题图片：PIXTA

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