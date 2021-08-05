EV车主占比仅为1%，有意购买者主要考虑“200万日元以下车型”

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过去，低油耗技术曾是日本车的优势……但现在似乎误读了时代的变化？电动汽车在日本的普及程度非常之低。

总部位于东京的停车服务管理集团Park24，以旗下的时租停车场、租赁车和共享汽车服务用户为对象，对他们拥有的汽车的发动机类型进行了调查，结果显示，“常规汽油”占绝对多数（72%），其次是“混合动力”（17%）和“高档汽油”（15%）。“电动汽车（EV）”仅占1%。

当被问到考虑购买EV的条件时，回答“价格足够亲民”的受访者最多（34%），其次是“充电设施得到完善”（19%）和“无需担心续航里程”（12%）。还有18%的受访者表示“不会考虑购买”。

针对回答“价格足够便宜”的受访者，该调查又进一步询问了他们考虑中的具体金额，回答“200万日元以下”的人最多（28%）。加上回答“100万日元以下”和“150万日元以下”的受访者，合计占比超过了60%。

为了推广EV和FCV（燃料电池车）等零排放车辆，日本中央和政府都制定了补贴和税费减免政策。但日本国内可以购买的EV车型较少，而且裸车价格多在400万日元左右，即使充分利用补贴制度，个人负担也往往会达到300万日元以上。尽管人们认为建立零排放社会，EV的转型升级是必要条件，但在混合动力车方面领先世界的日本，在EV的开发和普及方面却已落后于人。

Park24公司于2021年2月通过网络形式针对集团服务用户实施了此项调查，共收到6816份有效回答。

标题图片 : 日产汽车将于2021年夏季投入市场的新款电动汽车Ariya（时事社）

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