丰田集团分包商，软件产业成为第一大势力

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现在，开车时只要输入目的地，导航就会为你指引道路，辅助驾驶系统将为你带来更加舒适安全的驾乘体验。抵达目的地后，还会为你指挥停车入库。回过神来猛然发现，开车已经变成了一种机械程序。涉及众多领域的汽车产业也在逐渐发生着变化。

帝国数据库公司的一项调查显示，丰田汽车集团（主要关联企业和子公司共计15家）的分包商共计41427家。拥有直接业务往来的一级分包商为6380家，通过一级分包商发生间接业务往来的二级分包商为35047家。此次是2014年启动同类调查以来第四次实施，分包商超过4万家尚属首次。

从分包商的行业分类别来看，2014年时在一级和二级分包商中均居第二位的“软件受托开发”公司，在今年的调查中升至第一位。由此可以看出，系统控制软件开发、人工智能（AI）自动驾驶技术开发和地图数据及导航图像开发、各种实验数据分析等，以软件相关行业为中心的业务交易增加。

帝国数据库认为，在追求零排放，大力开发电动汽车和燃料电池汽车等多种电源装置的影响下，过去业务往来较少的软件和材料生产商有了更多的商机，为丰田汽车的分包商结构带来了巨大变化。

一级分包商中各行业公司的数量

2014年 （家） 2021年 （家） 汽车零部件制造 221 软件受托开发 296 软件受托开发 195 汽车零部件制造 261 模具及模具零部件等产品制造 183 模具及模具零部件等产品制造 225 工业用电气设备批发 166 工业用电气设备批发 200 劳动力派遣行业 105 劳动力派遣行业 186

出处 : 帝国数据库

二级分包商中各行业公司的数量

2014年 （家） 2021年 （家） 工业用电气设备批发 964 软件受托开发 1525 软件受托开发 749 工业用电气设备批发 1201 钢铁及钢铁加工品批发 747 模具及模具零部件等产品制造 988 机械工具批发 696 器械及器械零部件制造修理 912 模具及模具零部件等产品制造 665 金属冲压制品制造 875

出处 : 帝国数据库

丰田汽车集团分包商2020年度的全年业绩（调查对象约25000家企业），占73.2%的18718家企业“收入减少”。2019年度收入增长和收入减少的企业各占40%左右，不相上下，但进入2020年度后，新冠疫情在全球蔓延，导致汽车需求暴跌，影响了企业收入。之后，尽管新车销售市场开始复苏，但还是未能弥补年初收入减少的损失。

标题图片 : PIXTA

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