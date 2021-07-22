日本四分之三的电力来自化石燃料：煤电占比居高不下

日本信息库

在4月以视频连线形式召开的世界领导人气候峰会上，日本首相菅义伟表示将把2030年度温室气体减排目标从原先的“较2013年度减少26%”大幅提升至“46%”。虽然这种表态顺应了追求零排放的全球潮流，但摆脱依赖化石燃料局面的前行道路扑朔迷离。

日本资源能源厅发布的《能源白皮书2021》显示，2019年度的发电能源构成中（柱状图自下而上），煤炭占比为31.8%（3262亿kWh）、石油等占比为6.8%（692亿kWh）、液化天然气占比为37.1%（3803亿kWh）、核能占比为6.2%（638kWh）、水力占比为7.8%（796亿kWh）、新能源等占比为10.3%（1057亿kWh）。

与2018年度相比，化石燃料的占比略微减少，新能源占比有所增加，但日本四分之三的发电量依然来自化石燃料。其中，被视为最大问题的煤电占比始终处于30%以上的高位。

东日本大地震造成福岛第一核电站发生爆炸事故已过去了十年。征得所在地同意后重启的核电站仅有大饭（关西电力）、高滨（关西电力）、玄海（九州电力）、川内（九州电力）、伊方（四国电力）5座核电站内的9个核反应堆。另一方面，东日本大地震以后确定将做报废处理的核反应堆达到了21个。

日本政府提出要通过海上风力发电，确保相当于10个核反应堆的10吉瓦规模的电力供应，但在理想的浅海地区安装风电设备，需要和沿岸渔民和水产养殖业者沟通协调，可能会花费一定时间。同时，由于国土狭小，且山地众多，日本可以修建被称作“Mega Solar”的超大型光伏电站的场所也很有限。要想实现零排放，必须破解一系列复杂的“联立方程式”。

标题图片 : 位于茨城县东海村的常陆那珂火电站（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。