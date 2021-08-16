美容院数量，是便利店的4.5倍！

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如今在日本，在走出办公室步行一分钟的范围内，常常可以同时看到711、罗森和全家的店铺。虽然十分方便，但这是不是有点太多了？然而，你大概想不到，全国美容院（美发厅）数量，其实比便利店还要多得多。

日本特许加盟连锁协会的报告显示，截至2020年末，日本全国便利店数量为55924间。大城市市中心的商务区和主要车站周边密布着大量便利店，711、罗森和全家的店铺同在步行一分钟圈内的现象也并不鲜见。

而厚生劳动省每年发布的《卫生行政报告例》显示，美容院（美发厅）的数量逐年增长，截至2019年度末已达254422间（同比增长1.3%）。数量之多，已达便利店的4.5倍以上。即使是处于减少趋势的理发店，同期也有117266间，比便利店多出一倍以上。

尽管数量差距如此之大，但多数人还是没有感觉“遍地都是美容院”。之所以产生这种现象，是因为人们几乎每天都会进出便利店，基本也不会选择特定的店铺，所以感觉很容易看到，而剪发大致一两个月才去一次，光顾的门店往往也是固定的几家。

标题图片 : PIXTA

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