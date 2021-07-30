日本四人中有一人死于癌症，肺炎患者减少

日本信息库

就日本人的死亡原因而言，15到39岁的群体中，死于“自杀”的人偏多，40岁以后死于“癌症”的占比升高。

厚生劳动省发布的《人口动态统计》显示，2020年共有378356人死于癌症。在所有死因中的占比为27.6%，相当于每四人中就有一人死于癌症。癌症死亡率（每10万人的死亡人数）处于单边上行状态，2020年时达到了307.0。造成男性死亡人数最多的癌症发病部位是“肺”（53244人，死亡率88.8），其次是“胃”（27769人）和“大肠”（27715人）。女性主要是“大肠”（24069人，死亡率38.0）和“肺”（22337人）。

第二大死亡杀手是“心脏疾病（高血压性心脏病除外）”（205518人），其次是“衰老”（132435人）。此前，衰老死亡的人数一度出现减少趋势，但2005年以后再次转为增长。

肺炎造成的死亡人数为78445人，同比减少了17073人。可以认为，这主要是因为新冠疫情蔓延后，人们坚持佩戴口罩和减少外出，对新冠肺炎以外的呼吸系统疾病产生了预防效果。

从不同性别和年龄的主要死因占比来看，年龄越大，癌症所占的比例越高，女性和男性的峰值分别为55到59岁和65到69岁。无论男女，15到34岁的自杀比例都明显较高。

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。