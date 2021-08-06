大学网课，近60%表示“满意”或“比较满意”

日本信息库

作为防控新冠疫情的一项措施，2020年度下半年接受大学网上授课的学生中，13%表示“满意”，43%表示“比较满意”。似乎他们觉得虽然“不能和朋友在一起，有些寂寞”，但也有“可以按照自己的节奏学习”等好处。

文部科学省实施了一项关于新冠疫情对学生生活造成影响的调查。结果显示，受访大学生中约80%回答2020年度下半年的课程“几乎全是、全是”“大部分是”网上授课。针对网课的满意度，回答“满意”或“比较满意”的受访者比例合计达到近60%。

调查实施于2021年3月，对象为随机抽取的3000名大学生、研究生和职高学生，共计收到1744份有效回答。关于网上授课的比例，9.2%的受访者表示“完全没有”，11.3%表示“少于一半”，19.9%表示“比较多”，59.6%表示“几乎全是、全是”。

满意度方面，13.8%表示“满意”，43.1%表示“比较满意”，21.0%表示“说不清”，14.9%表示“不太满意”，5.7%表示“不满意”。

关于网上授课的好处（可多选），选择“可以在自己选定的场所听课”的受访者最多（79.3%），其次是“可以按照自己的节奏学习”（66.1%）、“比面对面授课更容易理解”（14.7%）。另一方面，关于网上授课的短处（可多选），选择“不能和朋友一起听课，有些寂寞”的受访者最多（53.0%），其次是“写报告等作业比较多”（49.7%）、“感觉身体疲惫”（44.0%）。

网上授课的好处（％，可多选）

相较于面对面授课，更容易理解 14.7 可按自己的节奏学习 66.1 不明白的地方，可以进行互动 10.2 可以在自己选定的场所听课 79.3 其他 5.1

（文部科学省调查）

网上授课的短处（％，可多选）

对授课形式没有充分说明 21.3 相较于面对面授课，不太容易理解 42.7 没有提问等互动机会，或机会较少 43.9 写报告等作业比较多 49.7 不能和朋友一起听课，有些寂寞 53.0 通信环境不佳 15.5 感觉身体疲惫 44.0 其他 6.7

（文部科学省调查）

针对网课的意见和希望，受访者表示“上课可以采用线上形式，但研讨会和就业讲座还是面对面为好”“即使是线上形式，在小组活动和教授反馈等方面，还是希望实现双向互动”等。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。