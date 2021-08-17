日本女性初婚年龄，较1985年提高4.1岁

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寿命越长，是不是成熟所需的时间也相应变长了呢？和以前相比，人们结婚和生育的时间都推后了。

1985年施行《男女雇佣机会均等法》以来，越来越多女性走入社会，人生选择和价值观也变得更加丰富多样。

1985年时，30至34岁女性的未婚率为10.4%，意味着90%的女性都在20多岁的时候完成了婚姻大事。后来，未婚率缓慢上升。到2015年时，60.1%的25至29岁女性和72.7%的男性未婚，20多岁不结婚已经不再是稀罕事儿了。

平均初婚年龄方面，1985年时女性为25.5岁，男性为28.2岁，到2019年时，女性为29.6岁（提高4.1岁），男性为31.2岁（提高3岁），逐渐形成了晚婚趋势。

随着初婚年龄的提高，生产第一胎时的母亲平均年龄也在提高。2011年达到30.1岁以后，“30多岁生第一胎”逐渐成为普遍现象，2015至2019年连续五年达到30.7岁，相较于1985年提高了4.0岁。据说，生产第一胎时的年龄会对是否怀第二、第三胎产生影响。

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