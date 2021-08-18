17%的60岁以上家庭，存款超过4000万日元

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30多岁买房子，在职期间还完贷款，拿着退休金和养老金悠然自得地享受晚年生活——或许就在不久之前，还有不少人这样规划着人生的框架。而在非正式用工不断增多，少子老龄化问题日益加剧的背景下，对于如今三四十岁的人来说，那样的人生恐怕就像痴人说梦了……。

日本内阁府2020年对全国60岁以上人群实施的调查显示，针对从经济意义而言的日常生活，回答“毫无担忧”和“没什么担忧”的受访者比例合计达到63.6%。似乎许多人虽然在迎来退休年龄后收入减少，但通过早年积累的资产过上了安心的晚年生活。

从各年龄段户主的家庭储蓄与负债情况来看，年龄段越高，储蓄额和自住房持有比例越高，负债额的峰值出现在30至39岁年龄段，之后开始降低。可能是大家30多岁的时候开始供房贷，然后一直稳定还款。

储蓄减去负债的净储蓄方面，户主年龄段越高，净储蓄越多。60至69岁年龄段的净储蓄呈现出陡增状态，可以认为是上班族拿到了退休金收入。从岗位上退下来的时候已经还清房贷的“60至69岁”和“70岁以上”家庭的净储蓄高于其他所有年龄段。

从不同储蓄水平的家庭分布来看，户主年龄在60岁以上的家庭中，拥有4000万日元以上储蓄的家庭占比为17.3%，高于两人以上家庭11.4%的整体水平。

两人以上家庭的储蓄额中位值为1033万日元，而户主年龄在60岁以上的家庭为1506万日元，大约是前者的1.5倍。

标题图片 : PIXTA

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