池袋，疫情中存在感大大提升

池袋，疫情中存在感大大提升财经
新冠疫情下，远程办公的普及和民众外出的减少，导致市中心人流减少。在越来越多人习惯居家抗疫的背景下，商业设施的利用目的似乎已经从满足时尚需求过渡到了“调节心情”和“采购食材”这个层面。
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从事数字营销业务的日经Research调研公司（总部位于东京都千代田区），2021年3月调查统计了首都圈商业设施的客流吸引力，结果显示，“西武池袋总店”力压“伊势丹新宿店”和“涩谷HIKARIE”，独占鳌头。
此项调查每年实施两次，以首都圈大约14000名居民为对象，询问他们利用一都三县商业设施（包括部分周边区域大型奥特莱斯）的情况。截至2020年春季，“伊势丹新宿店”已连续15次雄踞客流吸引力排行榜榜首，而在当年秋季和本次调查中，“西武池袋总店”连续两次夺魁。可以认为其主要原因，在于远程办公的普及和人们坚持居家抗疫，导致市中心人流减少，商业设施的用途已从时尚需求过渡到了采购食品，越来越多人倾向于在自家附近解决购物需求。
池袋地区有三个商业设施进入了前十名，存在感明显提高。由于实施调查的时间点处在第二次紧急状态宣言发布期间，所以，在购物的同时还能稍微放松一下的商业设施，排名有所提高，比如“池袋 Sunshinecity”（第4位）、“御殿场 PREMIUM OUTLETS”（第8位）和“LAZONA 川崎 Plaza”（第10位）等。
|排名
|商业设施名称
|1（3）
|西武池袋总店
|2（1）
|伊势丹新宿店
|3（2）
|涩谷HIKARIE
|4（9）
|池袋 Sunshinecity
|5（4）
|小田急百货店新宿店
|6（5）
|银座三越
|7（7）
|东武百货店池袋店
|8（10）
|御殿场 PREMIUM OUTLETS
|9（13）
|Yodobashi Akiba大厦
|10（15）
|LAZONA 川崎 Plaza
括号内为2020年春季排名
出处：日经Research
标题图片 : PIXTA
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