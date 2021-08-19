池袋，疫情中存在感大大提升

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新冠疫情下，远程办公的普及和民众外出的减少，导致市中心人流减少。在越来越多人习惯居家抗疫的背景下，商业设施的利用目的似乎已经从满足时尚需求过渡到了“调节心情”和“采购食材”这个层面。

从事数字营销业务的日经Research调研公司（总部位于东京都千代田区），2021年3月调查统计了首都圈商业设施的客流吸引力，结果显示，“西武池袋总店”力压“伊势丹新宿店”和“涩谷HIKARIE”，独占鳌头。

此项调查每年实施两次，以首都圈大约14000名居民为对象，询问他们利用一都三县商业设施（包括部分周边区域大型奥特莱斯）的情况。截至2020年春季，“伊势丹新宿店”已连续15次雄踞客流吸引力排行榜榜首，而在当年秋季和本次调查中，“西武池袋总店”连续两次夺魁。可以认为其主要原因，在于远程办公的普及和人们坚持居家抗疫，导致市中心人流减少，商业设施的用途已从时尚需求过渡到了采购食品，越来越多人倾向于在自家附近解决购物需求。

池袋地区有三个商业设施进入了前十名，存在感明显提高。由于实施调查的时间点处在第二次紧急状态宣言发布期间，所以，在购物的同时还能稍微放松一下的商业设施，排名有所提高，比如“池袋 Sunshinecity”（第4位）、“御殿场 PREMIUM OUTLETS”（第8位）和“LAZONA 川崎 Plaza”（第10位）等。

排名 商业设施名称 1（3） 西武池袋总店 2（1） 伊势丹新宿店 3（2） 涩谷HIKARIE 4（9） 池袋 Sunshinecity 5（4） 小田急百货店新宿店 6（5） 银座三越 7（7） 东武百货店池袋店 8（10） 御殿场 PREMIUM OUTLETS 9（13） Yodobashi Akiba大厦 10（15） LAZONA 川崎 Plaza

括号内为2020年春季排名

出处：日经Research

标题图片 : PIXTA

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