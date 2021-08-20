日本木材出口额呈增长趋势，2020年达357亿日元

日本信息库

日本林业厅发布的2020年度《森林与林业白皮书》显示，2020年的木材出口金额达357亿日元，同比增长了3%。

2020年的木材出口金额时隔41年再次突破350亿日元，创下2018年以来的最高水平。受益于中国木材需求增加，以及丝柏在韩国家居装饰中人气高涨等因素，2013年度以来，日本的木材出口金额一直保持着增长趋势。

从各个品类来看，原木出口金额为163亿日元（同比增长11%），加工木料为68亿日元（同比增长13%），合板等制品为58亿日元（同比减少11%），这三个品类占到了出口总额的80%。尤其是原木的出口金额占到了整体的50%，其中出口中国大陆、韩国和中国台湾的份额合计高达97%。

从出口对象国家和地区来看，中国大陆以170亿日元高居第一，其后依次是菲律宾65亿日元、美国38亿日元、韩国30亿日元、中国台湾20亿日元。尤其是在对华和对美出口方面，用于捆包、土木建筑、栅栏的杉木销售喜人。

由于少子化造成人口减少，日本国内木材市场规模处于萎缩状态，而海外市场规模则因新兴国家的经济发展和人口增长而不断扩大。为此，日本政府非常重视以中国大陆、美国、韩国和中国台湾为主的全球市场，长期致力于通过推广日式木制建筑促进出口、拓展耐久性高的木材销路，以及实现日本产木材制品的品牌化。

日本的木材进口量为5092万立方米，同比减少2.6%，其中，加工木料、木片、合板等木材制品的进口量为4335万立方米，同比减少3.6%。国产木材供应量为3099万立方米，同比增长2.6%。木材自给率达到37.8%，同比增长1.2个百分点，已连续9年上升。

国产木材供应量近年来呈现出增长趋势，而进口量则在大幅减少，因此，自给率在2002年跌至18.8%的历史低点后，一直保持着上升趋势。

标题图片：木材与高性能林业机械（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。