家庭生鲜蔬菜购买量呈现减少趋势

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虽然知道多吃蔬菜有利于身体健康，但往往还是摄入不足。过去，简单省事的沙拉通常都是自己亲手制作，后来在超市和便利店购买的人逐年增多，现在的购买金额已经增加到了35年前的大约3倍。2021年是联合国指定的国际果蔬年。让我们多吃蔬菜，强健体魄，战胜病毒！

农林水产省的数据显示，半个世纪以前，日本国民人均一年食用超过100公斤蔬菜。但平成年间，蔬菜食用量开始逐渐减少，2019年为87公斤，创下历史新低。另外，虽然不如蔬菜那么明显，但水果的食用量也在缓慢下降，同样创下了34公斤的历史最低水平。

日本厚生劳动省大力宣传推广的健康指标《健康日本21》建议，成年人每人每天的蔬菜摄入量目标值为350克。但目前实际数值只有280.5克，相差大约70克。女性实际摄入量为273.6克，相较于男性的288.3克，与目标值的差距更为明显。其中，20至29岁女性的问题最为严重，摄入量仅为目标值的60%。顺便提一句，相差的70克可用一小碗凉拌菠菜或二分之一个西红柿，或者一根黄瓜来弥补。



总重350克的各种蔬菜（PIXTA）

截至上世纪70年代前五年，生鲜蔬菜一直是家庭的主要消费对象。但之后随着生活方式的变化和老龄化的发展，家庭购买量开始减少，取而代之的是蔬菜沙拉等加工烹制品的消费量不断增加。超市、便利店和百货公司地下商场的沙拉柜台日益完善，如果把1985年的沙拉购买金额设为100，那么2020年的金额相当于增加到了1985年的3倍。30多到60多岁人群选择简餐的倾向更为明显。

标题图片：PIXTA

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