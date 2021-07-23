新冠后遗症持续时间较长，半年后仍有患者出现“疲劳倦怠感”

日本信息库

一份提交给厚生劳动省专家会议的报告书显示，感染新冠病毒后，即使确诊经过半年之后，仍有20%的患者表示存在“疲劳感或倦怠感”。单就重症患者来说，经过3个月后，仍有多达半数的人感觉“呼吸不畅”。

一份提交给厚生劳动省新冠疫情对策顾问部的报告书（由庆应大学福永兴壹教授担任代表）显示，作为从确诊到出院期间最常见的症状，78%的患者出现过“37度以上的发热”，确诊经过6个月后，该比例会降低至5%；而另一方面，即使经过6个月后，仍有21%的患者表示存在“疲劳感或倦怠感”。其他症状还包括“呼吸不畅”（13%）、“睡眠障碍”（11%）、“思维能力和注意力下降”（11%）等。

研究小组表示，但凡某种症状久而不退，持续时间较长，那就会导致人们对新冠病毒的恐惧加重，产生不安和抑郁情绪，自我感觉存在睡眠障碍的倾向会加剧。此次调查实施于2020年1月至2021年2月期间，对象为PCR检测或抗原检测呈阳性后接受住院治疗的522名患者。其中45%的患者年龄在60岁以上，55%年龄在59岁以下。

同样提交给该顾问部的另一份报告书（由高知大学横山彰仁教授担任代表）显示，单就重症患者来看，住院3个月后，有77.3%的患者表示“肌力下降”，声称“呼吸不畅”的患者比例也高达50%，存在“倦怠感”的比例为30.2%。

标题图片：新冠疫情对策小组组长尾身茂（右）在首相官邸的记者会上回答记者提问（共同社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。