2021年版《老龄社会白皮书》：70至74岁老年人就业率超30%

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在日本，每3名70至74岁的老年人中就有一人在工作，65至69岁老年人的这一比例更是达到了半数。老年人就业率在最近十年的增幅高达10个百分点。

内阁府发布的2021年版《老龄社会白皮书》提及了2020年各年龄段的就业率，其中60至64岁老年人的就业率为71.0%，65至69岁为49.6%，70至74岁为32.5%，均比10年前大幅增加了10个百分点以上。

从性别来看，各年龄段男性就业者的比例分别是，55至59岁91.3%，60至64岁82.6%，65至69岁60.0%。许多年逾六旬者仍在工作，可见工作热情很高。女性方面，55至59岁72.8%，60至64岁59.7%，65至69岁39.9%。70至74岁男性的就业者占比为41.3%，女性占比为24.7%。

2020年的劳动力人口（15岁以上人口中就业者和完全失业者的合计人数）总数为6868万人，其中65至69岁424万人，70岁以上498万人。65岁以上劳动力人口在劳动力人口总数中的占比为13.4%。随着近年来社会老龄化的快速加剧，这一数字已经达到25年前（6.7%）的两倍。

截至2020年9月，日本共有65岁以上老年人3617万人，在总人口（1.2586亿人）中的占比达28.7%。

《老龄社会白皮书》还介绍了2020年度实施的关于老年人（60岁以上）生活和思想意识的“国际比较调查”结果。其中一项数据显示，日本40.2%的老年人表示“希望从事（继续从事）有收入的工作”，而美国的这一比例为29.9%，德国为28.1%，瑞典为26.6%。和欧美国家相比，或许存在有“生活所迫”的因素，但还是可以认为日本老年人工作热情明显较高。

标题图片：PIXTA

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