“赞成”副业制度，但难以保证时间

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新冠疫情成为了改变日本人工作方式的一个转折点。疫情之前只有很少人采用的远程办公方式迅速普及，无论是公司内部的会议还是与客户打交道，采用线上方式逐渐变得稀松平常。而且还有人打算利用节省出来的通勤时间，考取技能资格，或者学习编程等数字技术，从事副业以增加收入。

从事人才派遣业务的Staff Service Holdings公司针对全国1100名20至69岁男女实施了一项调查，当被问及是否赞成采用允许员工从事“副业”的制度时，回答“赞成”和“相对赞成”的受访者比例合计达到了91.5%。

78.6%的20至29岁受访者表示“赞成”，可以看出越是年轻人，越是态度积极，希望在主业之外开辟施展才干的天地，并由此增加收入。

针对赞成副业的理由，问卷采用自由评论的方式进行询问，听到了各种意见，比如一名24岁的男性表示“可以对冲主业遇到问题时的风险。从事副业学到的技能也可以用于主业”，一名23岁的女性表示“如果可以利用本职工作中未能发挥的特长和技能赚取收入，那么就可以实现经济独立，不再需要依赖企业”。

不过，当被问到本人工作单位是否可能采用副业制度时，回答“可能”和“相对可能”的受访者比例合计仅为57.8%。作为难以采用副业制度的理由，选择“难以确保副业时间”的受访者最多，占比为39.9%，其次是“会影响主业”（35.8%）和“无法专心从事主业”（24.3%）。

被问到是否赞成实行“选择式三休制”时，回答“赞成”和“相对赞成”的受访者比例合计达到71.5%。超过85%的20多岁受访者表示赞成，而40多岁和50多岁受访者中，该比例停留在60%至70%的水平。

一名48岁男性表示“如果三休制和副业制度组合推出，那我选择支持。可以开拓工作的视野”，一名34岁女性表示“假期多了自然开心，但工资减少的话可不太好”，看来无论赞成还是反对，大家都比较在意收入方面的影响。

标题图片 : PIXTA

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