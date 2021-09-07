玩手机游戏，每月花费多少？

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在通勤电车里放眼望去，几乎所有人都紧盯着手机屏幕。本以为大家在上班前读一读电子版的报纸，或者回复着急的邮件……，可实际情况居然是不少人都在玩游戏！

疫情期间，人们不再聚会喝酒，休息日也需要减少外出，为了打发时间，就会不自觉地拿起手机。

总部位于东京的NEO MARKETING公司针对800名玩过手机游戏的10到59岁男女实施的问卷调查结果显示，大部分受访者每天游戏时间为“10到30分钟”或“30分钟到1小时”，大约有三成的受访者工作日游戏时间超过1小时，有近四成受访者休息日游戏时间超过1小时。

受访者中52.3%的人表示“没有在手机游戏上花过钱”，超过四成的人表示花过钱；30.6%的人表示“买过游戏道具”，22.1%的人表示“玩过收费抽奖（购买随机道具）”。

平均每月游戏花费不到500日元（近半年平均）的受访者最多（41.5%），3000日元以下的受访者占比合计达到80%。

关于手机游戏的种类，受访者中选择零碎时间也可以随意玩玩的智力类游戏的人最多，其次是角色扮演游戏。同时，选择智力类游戏的男女比例，呈现年龄越大，女性占比越高的倾向。

标题图片 : PIXTA

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