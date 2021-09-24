60%日本受访者认为“本国不具备良好的生育环境”

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日本内阁府2021年3月公布的《少子化社会相关国际意识调查》结果显示，针对“是否认为你所在的国家具备良好的生育环境”这一问题，多达60%的日本受访者给出了否定答案。而欧洲各国仅有2%到17%的受访者持否定观点。

此项国际比较调查每五年实施一次。本次是在2020年10月至2021年1月期间进行的，对象为日本、法国、德国和瑞典4国的20至49岁男女，每个国家约1000人，共计收到约4400份回答。

当被问及“是否认为你所在的国家具备良好的生育环境”时，回答“完全同意”和“比较同意”的瑞典受访者最多，比例高达97.1%，法国为82.0%，德国为77.0%，而日本仅为38.3%。回答“完全不同意”和“相对不同意”的日本受访者比例为61.1%，德国为22.8%，法国为17.6%，瑞典仅为2.1%。

从往年的调查结果来看，2010年时回答“同意”的日本受访者比例为52.6%，2015年时为46.6%，十年间下降了超过10个百分点。2010年时回答“不同意”的受访者比例为45.4%，2015年时为52.0%。

就各国受访者认为“本国具备良好生育环境”的理由，选择“地区治安良好”的日本受访者最多，比例为52.0%，欧洲三国选择“各种保育服务完善”和“从妊娠到生产后的母体医疗及婴幼儿医疗体系健全”的受访者比例较高，达到了50%至70%。

另外，在被问及“夫妻在孩子上小学前如何承担养育责任”时，回答“全部由妻子承担”和“主要由妻子承担，丈夫也会帮忙”的日本受访者比例合计为58.1%，法国为37.4%，德国为35.1%，瑞典为4.3%。回答“夫妻共同承担”的瑞典受访者比例高达94.5%，德国为62.7%，法国为60.9%，日本为40.5%。可以看出，与欧洲三国相比，日本家庭主要由妻子承担育儿责任。

标题图片：PIXTA

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