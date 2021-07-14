紧急状态宣言到底有没有起效？首都圈的新增感染人数居高不下

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5月中旬以来，日本关西圈、中京圈、北海道的新冠病毒感染人数呈现出减少趋势，但不知何故，唯独首都圈始终居高不下。最近，每天60%到70%的新增感染者都集中在首都圈。

东京、大阪等地宣布解除紧急状态宣言已经过去两周时间。首都圈一都三县的新冠病毒感染人数非但没有减少，反而呈现出微增趋势。

4月25日，政府依据《特别措施法》针对东京和大阪发布了第三次紧急状态宣言，希望通过在黄金周长假之前要求百货商场等大型商业设施和主题公园停业，减少人员流动，进而达到控制疫情扩散的目的。

当时，关西圈（柱状图的绿色部分为大阪府、兵库县和京都府）的疫情形势最为严峻，但长假结束后，感染人数开始减少，可以解读为紧急状态宣言产生了一定的效果。解除紧急状态宣言的6月21日到现在，关西圈也没有出现疫情反弹。

另一方面，首都圈（柱状图的深紫部分为东京都，淡紫部分为神奈川县、埼玉县、千叶县）的新增感染人数在5月中旬至下旬期间曾略微减少，但并没有关西圈的变化那么明显。从图表来看，似乎是在尚未确认紧急状态宣言效果的情况下就解除了宣言。

6月20日至7月6日期间，东京都的新增感染人数连续17天超过了上周的同比单日人数。显现出缓慢反弹的征兆。目前距离23日东京奥运会开幕还有不到半个月时间。

标题图片：解除后紧急状态宣言，新宿的街道上人流如织（时事社）

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