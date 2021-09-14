日本高学历穷忙族问题日益严峻

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“将来要么当博士要么当大臣”——过去，望子成龙的家长们总是喜欢念叨这么一句话。然而今天，即使当上博士，也很可能无法在大学里找到岗位，只能辗转从事附带期限的研究工作，成为工作不稳定的“高学历穷忙族”。据说现在向往博士学位的人已经越来越少。

文部科学省科学技术与学术政策研究所的一项调查显示，2020年度修完博士课程的人中，35.9%背负着具有偿还义务的奖学金或借款，而且其中半数（整体的16.5%）的负债超过300万日元。

从专业类型来看，“理学”“工学”“农学”专业背负借款的博士比例超过了40%，和文科专业相比，理科专业的博士似乎经济状况更为拮据。尤其是包括医科、齿科、药学科在内的“卫生”类专业，借款超过300万的博士比例达到了22.9%。

硕士毕业后继续深造者的比率自2000年创下16.7%的峰值后便持续下降，2020年已降至9.4%，其背景原因被认为是受到经济条件的制约。

即使修完了博士课程，由于大学的工作岗位有限，所以并不能保证一定能够顺利评上副教授和教授。最后不少人只能从事定期的研究工作，从而无法保证生活的安定，这种“高学历穷忙族”已经成为一个社会问题。另一方面，民间企业也对录用博士学历的人员没有那么积极，博士和本科生的待遇相差不大。

当被问及“念完硕士后选择就业，放弃读博”的理由时，回答“希望进入社会”和“希望实现经济独立”的受访者均超过了60%。另一方面，38.3%的受访者表示“继续深造看不到经济上的出路”，30.6%的受访者表示“相对于深造成本，干到退休的累计薪金等总收入性价比偏低”，由此可以看出学子们内心的不安，即使读博深造，也无法得到经济上的保障。

当被问及“作为在读硕士，觉得哪些政策可以有效增加博士深造人数”时，受访者提议较多的有“向在读博士支付工资”“改善年轻研究人员的研究环境”“改善企业中博士学位者的工资待遇”等。

标题图片 : PIXTA

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