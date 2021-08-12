2021年以来东京只有28天是风平浪静的“平常日子”

日本信息库

日本政府决定针对东京发布第四次紧急状态宣言的7月8日晚，首相菅义伟在记者会上表示“将会采取坚决行动，恢复让民众可以放心的日常生活”。而这距离宣布解除上一次紧急状态宣言仅仅过去三周时间……。如今，无法安心的状态已经成为日本民众的“日常”。

日本政府7月8日决定在东京都的防止蔓延等重点措施7月11日到期后，从7月12日起至8月22日止，发布为期六周的紧急状态宣言。

2021年1月8日发布的第二次紧急状态宣言，时长超过十周，于3月21日解除。本以为“总算恢复到了正常生活”，不料东京的新增感染人数再次转为增长，4月12日开始实施防止蔓延等重点措施。在即将迎来5月长假之际，为了控制人员流动，又发布了第三次紧急状态宣言。6月20日解除宣言后，仅过了三周时间又再次发布了第四次紧急状态宣言……。

今年以来，东京地区没有处在紧急状态宣言和防止蔓延等重点措施之下，即所谓风平浪静的“平常日子”的时间，仅有28天。

第四次紧急状态宣言持续至8月22日，覆盖了东京奥运会会期、盂兰盆节和学生暑假假期。继去年之后，今年夏季也必须忍受处处受限的生活。

我们并不指望有什么惊喜。只希望赶紧恢复风平浪静的“平常日子”！

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。