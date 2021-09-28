女性结婚观念：爱情诚可贵，金钱也重要

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一项调查结果显示，不少女性具有清醒的婚姻观，认为“结婚是一种经济行为”。

日本的一个女性求职信息网站“女性转职type”2021年6月实施的一项网上问卷调查显示，关于结婚对象最低年收入的要求，选择“500万到600万日元”的受访者最多，占比为29.7%，其次是“400万到500万日元”（21.3%）。所有受访者的平均数值为526万日元。

针对“婚后如果丈夫希望你辞职，你会怎么做？”这个问题，受访者中选择“无论丈夫收入多少，自己都不会辞职”的人最多，占比为42.9%。还有一些诸如“悄悄工作”“不会和要求自己辞职的人结婚”之类的自由回答，可见不少女性都执着于继续工作。

另一方面，选择“如果丈夫年收入足够高，自己就辞职”和“无论丈夫年收入多少，自己都会辞职”的“辞职派”也不相上下，占比达到43.8%。

针对选择了“如果丈夫年收入足够高，自己就辞职”的受访者，当被进一步问及她们认为丈夫年收入达到多少自己就可以辞职时，选择“1000万日元以上”的受访者最多，占比为25.7%，其次是“800万到1000万日元”（25.1%），平均数值为836万日元。

顺便提一句，日本国税厅每年实施的民间薪酬实际状况调查显示，2019年的年均薪酬为男性540万日元，女性296万日元。觉得“自己可以辞职”的收入与男性平均薪酬和女性平均薪酬的合计金额一致，从某种意义而言，或许是一个合理的数字。

选择“无论丈夫年收入多少，自己都不会辞职”的受访者，当被问及理由时，回答最多的是“希望赚到足够多的钱，让自己可以毫无顾忌地开销”，占比高达78.2%；其次是“希望和社会保持联系”（74.4%）。其中，还有42%的受访者表示“为了防范离婚风险”，3.5%表示“觉得自己赚得更多”。

标题图片 : PIXTA

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